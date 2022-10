Caminhada: Pé na Estrada realiza percurso de 8km neste domingo

Benefícios do esporte à saúde são diversos. Saída ocorre às 7h30, no Posto Alvorada – Avenida João Gonçalves Leite, no Jardim Alvorada. Ações envolvendo atividades ao ar livre são a ferramenta perfeita para estimular a prática de exercícios físicos. Mas e você, já pensou em aproveitar as oportunidades de otimizar sua saúde com os benefícios de uma caminhada?

Neste domingo (16.out), o grupo Pé na Estrada, de Votuporanga/SP, realiza uma caminhada de 8km, saindo pontualmente às 7h30 do Posto Alvorada – Avenida João Gonçalves Leite, no Jardim Alvorada, de onde seguirão de carro até a “Estância Sanches”, no Córrego do Prata, em Simonsen.

De lá em diante, o percurso é em meio a paisagens naturais. À volta ocorre na própria estância, onde será preparada a alimentação; contudo, cada participante pode levar o seu cardápio.