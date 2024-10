Técnico do CAV não quer o time jogando pelo empate

Rogério Corrêa também elogiou a entrega do CAV na vitória contra o Monte Azul, no duelo de ida da final da Copa Paulista: “Não desistimos nunca”.

O Votuporanguense venceu o Monte Azul por 1 a 0 e conquistou uma vantagem importante para o segundo e decisivo jogo da final da Copa Paulista.

O único gol da partida saiu dos pés de Wendel Júnior, de pênalti. Com a vitória, o CAV garantiu uma vantagem mínima e pode até empatar o jogo da volta para ficar com o título. Em caso de vitória do Monte Azul por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O técnico Rogério Corrêa citou a importância da vantagem do Votuporanguense, principalmente pelo duelo decisivo ser fora de casa. Porém, ele não quer o time jogando apenas pelo empate.

– A vantagem é muito importante neste momento. Nós sabíamos que jogaríamos dentro da nossa casa e precisávamos dela. Todos jogos da A3 e a primeira fase das oitavas, quartas e semi, nós decidimos em casa, agora vamos decidir fora então precisaríamos ter a vantagem. Nós buscamos o tempo todo, lutamos o tempo inteiro, conseguimos um placar simples, mas não temos que pensar nisso agora não. Temos que jogar o segundo duelo buscando ganhar de novo e deixar essa vantagem para o final do jogo – projetou.

O comandante também fez um balanço do jogo de ida, disputado na Arena Plínio Marin no último sábado.

– Foi um grande jogo, eu saí dele um pouco chateado, achava que poderíamos ser melhores em algumas ideias. Mas eu assisti o jogo depois, busquei os números e com mais calma vi as coisas diferentes. A equipe fez um grande jogo, buscou o tempo todo o gol, buscamos a vitória e conseguimos. É importante isso do nosso time de não desistirmos nunca, independente do que aconteça. Tivemos vários cenários diferentes na competição, perdemos jogos, buscamos o empate, acho que esse jogo foi isso, acreditar até o final.

O jogo de volta está marcado para este sábado, dia 12, às 15h, no estádio Maião, em Mirassol. Como o estádio do AMA, o Otacília Patrício Arroyo, foi vetado por conta das condições ruins do gramado, a FPF decidiu mandar o jogo para o estádio do Mirassol, que fica cerca de 1h30 de distância de Monte Azul Paulista.

Como os dois times sinalizaram o desejo de disputar a Série D em 2025, o vice-campeão ficará com a vaga na Copa do Brasil.

O Extra