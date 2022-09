Família votuporanguense realiza ‘vaquinha’ para levar karateca mirim a torneio mundial

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Yuri Calille, de apenas 8 anos, é apaixonado pela arte marcial e agora está focado na disputa do torneio internacional da modalidade

A família votuporanguense do pequeno Yuri Calille, de 8 anos, está realizando uma “vaquinha” on-line para que o pequeno possa participar de um torneio de karatê com competidores de todo o planeta. O torneio acontece em outubro e a família pretende arrecadar R$ 6 mil para realizar esse sonho.

Yuri, sua mãe Juliana Calille, seu pai Weder de Almeida Silva e sua irmã Isis Calille Vicente e Silva, moram atualmente em Várzea Grande (MT). O pequeno atleta é tricampeão mato-grossense, dos anos de 2018, 2019 e 2021, e neste ano participou pela primeira vez do Campeonato Nacional de Karatê, no qual saiu campeão do Kata individual e em 2º lugar do Kata em equipe.

Atualmente, o atleta treina na Academia Aquarius com o Sensei Gerson, três dias da semana, e com o Sensei Rodrigo, Shotokan, técnico da seleção brasileira por quatro dias da semana.

A mãe está à frente buscando intensamente a levantar esses recursos para transformar em realidade o sonho do filho, que tem se dedicado todos os dias. “Está sendo muito intenso devido a correria para acompanhar ele aos treinos que estão sendo realizados de segunda à sábado e para conseguir a verba para as despesas (inscrição, uniforme, passagem, hotel, alimentação, transporte) em apenas dois meses. Mas em compensação está sendo muito satisfatório poder o ver se dedicando e esforçando para alcançar seus sonhos e objetivo com apenas 8 anos de idade”, disse ela.

O Campeonato Mundial de Crianças pela Paz, acontecerá em Natal (RN), nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2022. “Para lutar no torneio teremos muitos gastos com as inscrições (em dólar), passagens aéreas minha e de meus responsáveis, hospedagem, alimentação, transporte, médico, entre outras coisas necessárias para o momento”, completou.

As doações podem ser feita pelo site “Vakinha”, por meio do Qr Code disponível na foto. A meta da família é arrecadar R$ 6 mil e até o fechamento desta edição 49 apoiadores já tinham contribuído com R$ 3,6 mil.

Fonte: Jornal A Cidade Votuporanga