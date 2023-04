Carlão busca prorrogação de projeto do Centro de Formação de Natação de Votuporanga

Parlamentar se reuniu nesta terça-feira com a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis

O deputado Carlão Pignatari se reuniu nesta terça-feira (11) com a secretária de Estado de Esportes, coronel Helena Reis, para buscar a prorrogação do contrato do Centro de Formação de Natação de Votuporanga com o governo paulista. Atualmente, 400 nadadores, entre crianças, adolescentes e jovens, participam do projeto, que promove desde a iniciação na natação até o aperfeiçoamento até o alto rendimento.

“O contrato que garante a manutenção do projeto está chegando ao fim. Por isso, nos reunimos com a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis, para mostrar a importância do projeto, a formação de novos nadadores e a contribuição ao esporte brasileiro. Estamos falando de futuros campeões de natação. Com certeza, o governo será sensível a esta demanda”, disse Carlão Pignatari.

No encontro, a secretária coronel Helena Reis afirmou que vai estudar a melhor forma para dar continuidade ao trabalho, considerado por ela “muito importante para Votuporanga e região”. Atualmente, há cerca de 60 centros de formação esportivos no Estado. Participaram da reunião o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e o coordenador do Centro de Formação de Natação da cidade, Luis Augusto Garcia.

Projeto

O projeto do Centro de Formação de Natação de Votuporanga nasceu em 2014 e passou a contar com o apoio do governo estadual em 2017. De lá para cá, 3.800 crianças e adolescentes entraram para a iniciação ao esporte. Segundo Garcia, mais de 5.000 medalhas já foram conquistadas em competições. O nadador Heitor Napolitano, campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano 200m borboleta, começou no projeto. Atualmente, ele é atleta do Esporte Clube Pinheiros.

“O Centro de Formação de Natação de Votuporanga nasceu com o objetivo de atender crianças e adolescentes carentes. No entanto, o projeto ganhou tanta adesão, que acabou se tornando um centro de formação de nadadores profissionais, de alto rendimento, capazes de participar de qualquer competição mundial. É um projeto de sucesso e que deve continuar recebendo apoio de todos os agentes públicos envolvidos”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Além dos praticantes do esporte, o projeto conta com sete professores e treinadores. O recurso recebido do governo estadual, de cerca de R$ 500 mil por ano, é aplicado no pagamento desses profissionais e também na estadia, transporte e alimentação de todos os envolvidos nas competições. O restante é mantido pela Prefeitura de Votuporanga, como o Conjunto Aquático “Professor Luiz Carlos Toloni” e o Parque Aquático “Savério Maranho”.