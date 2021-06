SP antecipa em 15 dias o calendário completo de vacinação contra covid

Pessoas de 55 a 59 anos, próximo grupo, recebem aplicação a partir da próxima quarta (16). Previsão é imunizar todos adultos até 18/1

RESUMINDO A NOTÍCIA

Governo paulista anunciou a antecipação do calendário de vacinação contra covid em 15 dias

A partir da próxima quarta-feira (16), pessoas de 55 a 59 anos já podem receber imunizante

Anteriormente, esse grupo só entraria no plano estadual de vacinação apenas em 1º de julho

Previsão da gestão Doria é finalizar a vacinação contra a covid-19 dos adultos em 18 de outubro

O governo de São Paulo antecipou em 15 dias toda a vacinação contra a covid-19 da população adulta do estado. Com as novas datas, a previsão para finalizar a vacinação total da população adulta é 18 de outubro. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) nesta quarta-feira (9) no Palácio dos Bandeirantes.

Na semana passada, o governo já havia divulgado um calendário com a previsão da vacinação de toda a população adulta – sem comorbidades e que já não estavam nos grupos prioritários da campanha – até o final de outubro.