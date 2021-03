Em São José do Rio Preto (SP), o atendimento feito no Recinto de Exposições, onde um sistema drive-thru foi montado, precisou ser encerrado.

Em Penápolis (SP), vacinação de idosos com 77 a 79 anos também precisou ser suspensa. Segundo a Secretaria de Saúde, o município recebeu apenas 310 doses, número suficiente para imunizar somente 37% do público-alvo.

No município, a aplicação da vacina em idosos acima de 90 anos continua na tarde desta quarta-feira. Os pacientes devem procurar o drive-thru, que foi montado na frente do Clube Penapolense.

Em Guararapes (SP), não há doses suficientes para continuar vacinando idosos com 77 anos. A imunização dos moradores de 80 a 84 anos também precisou ser encerrada, de acordo com um comunicado feito pela Secretaria de Saúde nas redes sociais.

Em Votuporanga (SP), todas as 440 doses recebidas da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em idosos com idade entre 77 e 79 anos. Portanto, a imunização precisou ser suspensa.

Segundo a Secretaria de Saúde, o estado de São Paulo enviou quantidade suficiente para vacinar somente 37% do público-alvo.

Nesta quinta-feira (4), serão aplicadas somente a segunda dose em idosos a partir de 90 anos. O público-alvo deve procurar o drive-thru, que foi montado no salão do CIEVI.

Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção serão imunizados a domicílio, mas a família deve procurar uma unidade de saúde para realizar o agendamento.

Já em Catanduva (SP), a mesma situação ocorre. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade recebeu 580 doses destinadas a idosos com 77 a 79 anos. Todas já foram aplicadas. Ou seja, a imunização do público-alvo foi suspensa.