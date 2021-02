Surto de Covid faz escola de Jales suspender aulas presenciais

Após confirmar casos de infecção pelo novo coronavírus em dois profissionais e em dois alunos, a escola Anglo de Jales precisou suspender as aulas presenciais pelo menos até o dia 7 de março, conforme protocolo. A informação foi confirmada pela reportagem do FocoNews.

Um comunicado aos pais e responsáveis foi emitido na tarde da última terça-feira, 23 de fevereiro, e as aulas devem continuar de maneira remota a partir de agora. No comunicado, a direção afirmou estar seguindo os protocolos com rigor e também lembrou que algumas situações fogem do controle da escola.

Vitória Brasil

Nesta semana o FocoNews divulgou, também com exclusividade, que as aulas no município de Vitória Brasil foram suspensas após confirmações de casos positivos para Covid-19 em pessoas relacionadas ao ambiente escolar.

Foco News: