Doria convoca todos os prefeitos para debater início da vacinação

O governador João Doria (PSDB) vai reunir os 645 prefeitos paulistas nesta quarta (6), às 11h, para apresentar o plano estadual de vacinação contra a Covid-19, que deve começar no dia 25. O governo federal ainda não deu uma data precisa para o programa nacional. Doria vai anunciar que a imunização em SP começará em 5 mil pontos, dos quais mais da metade (3 mil) na capital, e que seringas serão fornecidas pelo estado. A data do registro da Coronavac na Anvisa, porém, ainda é tratada com incerteza por aliados.

O governo paulista vem dizendo que apresentará o pedido para o uso da vacina na Anvisa na quinta-feira (7), mas, em conversas nesta terça (5), assessores e o próprio governador preferiram adotar cautela. Querem antes se certificar de que todas as exigências serão atendidas para obter a liberação em 10 dias.

A vacinação federal, a princípio, não deve ser assunto da reunião. “Se houver um calendário, algo concreto sobre o plano nacional, a gente discute de forma conjunta”, afirma o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que ainda falou sobre a possibilidade de estender os postos de vacinação dos atuais 5 mil.

No encontro virtual, secretários estaduais apresentarão aos municípios uma plataforma de indicadores e os programas de governo.

Uma das preocupações de Doria é apresentar o Plano São Paulo para os prefeitos que chegaram no dia 1º. São 404 os novos gestores. Diante do descumprimento da fase vermelha em 20 cidades no fim do ano, eles serão lembrados que o Ministério Público é notificado de casos de desrespeito, o que pode gerar ações de improbidade.

Dos 20 municípios rebeldes, nove tinham prefeitos tucanos. Fred Guidoni (PSDB), ex-prefeito de Campos do Jordão e aliado do governador, hoje presidente da Associação Paulista de Municípios, diz não ver motivação política, mas econômica para que os gestores tenham se recusado a aderir à fase vermelha.

Em entrevista ao Bom Dia São Paulo na manhã desta quarta (6), Vinholi afirmou ainda que vê com preocupação o aumento de casos de Covid e citou especificamente o caso de Rio Preto. Ele disse, porém, que a reclassificação das regiões só será definida hoje noite a anunciada na quinta (7), de acordo com os dados fechados desta quarta.