Estado define datas e locais de vacinação contra Covid-19

O Governo de São Paulo anunciou no final da manhã desta quarta-feira (6) que o esquema de vacinação contra Covid-19 ocorrerá em escolas, quartéis da PM, farmácias, terminais de ônibus e trens e esquema drive-thru.

A previsão do governo paulista é de que a vacinação comece a partir do dia 25 deste mês. Serão vacinados até 22 de março trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas e idosos. As pessoas poderão se vacinar entre 7h e 22h, de segunda a sexta. Aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h.

Serão duas doses da vacina em um intervalo de 21 dias, informou o governo estadual. Serão vacinadas 7,5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais até 22 de março. Profissionais de saúde, indígenas e quilombolas representam 1,5 milhão de pessoas.

Serão utilizadas 27 milhões de seringas e agulhas neste primeira fase.