Em sua defesa, a enfermeira alegou que possui comorbidades e que o elevado número de mortes provocou nela ansiedade e medo de sofrer agravamento da doença caso testasse positivo, especialmente em razão de notícias sobre a ineficácia da Coronavac. Justificou ainda que compareceu à escola de Rio Preto porque mudou de cidade e que não mentiu sobre os dados pessoais, acreditando que, caso não tivesse autorização para ser imunizada, o sistema informatizado da Secretaria de Saúde acusaria.

Na sentença, a magistrada argumentou que “tais sentimentos não foram sentidos exclusivamente pela ré, sendo possível concluir-se que a maior parte das pessoas do planeta experimentaram sentimentos de angústia, ansiedade, depressão e medo, efetivamente enorme temor pela perda de sua vida e de seus entes queridos. Contudo, tais sentimentos comungados por grande parte da população não permitem autorizar que, pouco importando-se com os demais e o bem comum, cada um se valesse da conduta de burlar o plano de imunização de cada ente municipal, com o escopo de obter acesso à terceira dose da vacina de sua própria preferência, já tendo tomado as duas primeiras doses, quando grande parte da população sequer havia tido acesso à primeira dose de imunizante de qualquer que fosse o laboratório”.

Com o andamento do processo e a inclusão da terceira dose no calendário de imunização contra a Covid-19, a defesa da enfermeira argumentou que a ação perdeu o sentido e citou o entendimento do delegado Hélio Fernandes dos Reis, do 1º Distrito Policial, que sugeriu o arquivamento do inquérito criminal de estelionato.

A juíza discordou mais uma vez das alegações.