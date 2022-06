Lar de idosos na região confirma segundo surto de COVID-19

O Lar de Idosos São Vicente de Paulo, de Potirendaba (SP), confirmou, nesta segunda-feira (20), o segundo surto de covid-19 na instituição desde o início da pandemia, em 2020. Dos 21 pacientes acolhidos no local, 16 testaram positivo para a doença; uma idosa de 75 anos está internada em estado grave e aguarda vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a instituição, que recebe o apoio da Prefeitura, todos os idosos acolhidos estão vacinados com a 4ª dose da vacina contra a doença. Os pacientes estão assintomáticos e se recuperam na unidade. A paciente em estado grave tem comorbidades e está intubada no hospital da cidade até conseguir transferência para o HB.

Ainda de acordo com a entidade, o novo surto iniciou-se na terça-feira passada, dia 14. Dos 11 funcionários do local, quatro testaram positivo para o novo coronavírus e estão afastados. Os trabalhadores estão sendo testados diariamente com um teste rápido.

Nesta semana, após mais de dois anos sem receber visitantes, a instituição iria abrir as portas, mas por conta do novo surto, a programação foi adiada.

ÓBITO

Em maio do ano passado, funcionários e idosos foram contaminados pela doença, gerando o primeiro surto de covid-19 dentro da unidade. Na ocasião, uma idosa de 88 anos morreu. Ela estava imunizada com as duas doses da vacina.

DADOS

O último boletim epidemiológico do município, divulgado no dia 15 de junho no portal da Prefeitura, aponta 5.526 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Destes, 5.206 são considerados curados. Ao todo, 227 pessoas estão positivadas e fazem tratamento em casa – três delas estão internadas. Até o último levantamento, 90 moradores haviam perdido a vida para o novo coronavírus em Potirendaba.

