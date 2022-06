Vereadores Nilton Santiago e Jezebel Silva se reúnem com deputados estaduais

Na última semana, os vereadores votuporanguenses Nilton Santiago e Jezebel Silva estiveram em audiências com deputados estaduais na Assembleia Legislativa em busca de recursos e investimentos para o município.

Na Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, os vereadores pediram a liberação de kits esportivos para diversas modalidades em benefício à comunidade carente do município.

Para os vereadores, o esporte é o caminho para uma vida mais saudável e sem vícios, sendo assim, deve ser incentivado pelo Poder Público, principalmente entre jovens e crianças.

Tendo em vista o belo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes de Votuporanga, onde a mesma envida esforços para incentivar a prática esportiva

Neste sentido, os vereadores pediram a doação de três kits esportivos, para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens, bem como a construção duas pistas de skate.

Em audiência no gabinete do deputado estadual Sebastião Santos, os vereadores pediram a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a manutenção das quadras poliesportivas, bem como dos campos de futebol, para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens de Votuporanga.

Em audiência no gabinete da deputada estadual Edna Macedo, os vereadores Santiago e Jezebel reivindicaram recursos para a Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$150 mil para custeio de melhorias na área da saúde da mulher. “A saúde é compreendida como um conjunto de ações, sendo prioridade nos sistemas de políticas públicas, voltadas para a promoção da saúde, qualidade de vida, prevenção de agravos, tratamentos e reabilitação, portanto as doações são essenciais para termos uma estrutura adequada e oferecermos atendimento de qualidade aos nossos munícipes”, justificou o vereador Santiago.

A vereadora Jezebel destacou que foi criada a Frente Parlamentar da Mulher, com o intuito de lutar pelos direitos da Mulher, e melhorias no atendimento à saúde é um dos anseios desta frente. “Para melhorarmos o atendimento às mulheres, necessitamos de diversas melhorias na infraestrutura de algumas unidades, bem como aquisição de novos equipamentos para dar celeridade nos atendimentos”, destacou a vereadora.

Os vereadores também se reuniram no gabinete do deputado estadual André do Prado, e pediram o seu apoio na liberação de emenda parlamentar para Centro Social de Votuporanga no valor de R$150 mil, visando proporcionar melhor qualidade dos serviços prestados pela entidade assistencial de Votuporanga. “O Centro Social é uma instituição sem fins lucrativos, que realiza ações socioassistenciais para crianças, adolescentes e suas famílias, atendendo, defendendo e garantindo os direitos da criança, do adolescente, dos jovens e suas famílias, por meio de ações na área da proteção social básica”, ressaltou Santiago.