Cinco pessoas já morreram no município este ano em decorrência do coronavírus; aulas acontecerão de maneira remota por período indeterminado

A Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto publicou, na tarde desta quarta-feira, 26, um decreto que determina o cancelamento da volta às aulas presenciais na rede municipal e estadual de ensino por tempo indeterminado. Para as instituições educacionais privadas e filantrópicas, o retorno será facultativo, com início das aulas no dia 07 de fevereiro.

A medida foi tomada devido ao “expressivo” aumento de casos de Covid-19 registrados no município no começo de 2022, inclusive com cinco mortes registradas até o momento.

O decreto considerou também o parecer do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19 que, em reunião realizada na última segunda-feira, 24, opinou pela suspensão do retorno as aulas presenciais neste momento.