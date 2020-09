Votuporanguense Isaac Fernando irá participar do reality Imersão

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Votuporanga/SP fará parte do primeiro reality show voltado para a decoração de festas, sendo representada pelo decorador Isaac Fernando, selecionado dentre mais de 250 inscritos para ser um dos cinco participantes.

O mercado de decoração de festas e eventos é um mercado amplo e extremamente rentável, mas para o profissional da área acertar em cada detalhe e transformar sonhos em realidade é preciso conhecimento. Pensando nisso, Party Sign – uma das maiores empresas de painéis sublimados do mundo, idealizou a Primeira Edição do IMERSÃO PARTY DECOR SCHOOL.

O evento que ocorre nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro tendo como objetivo capacitar decoradores em todas as áreas do negócio de festas, através de palestras, workshops e da mentoria dos maiores profissionais do ramo.

Durante 4 dias, os selecionados pela nossa equipe de jurados, estarão confinados em uma casa sendo capacitados e desafiados a alcançarem um novo nível em suas decorações.

Votuporanga/SP fará parte do primeiro reality show voltado para a decoração de festas, sendo representada pelo decorador Isaac Fernando, selecionado dentre mais de 250 inscritos para ser um dos cinco participantes.

O evento revolucionário contará com grandes nomes da área, tais como: Fábio Raian, Juventino Scotti, Amora Chantilly, Dulce Galvão e Fábio Daltro; dentre outros.