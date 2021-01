Raio abre buraco em parede e danifica aparelhos eletrônicos em Votuporanga

A forte chuva que caiu em Votuporanga no início da noite desta quarta-feira, provocou estragos em alguns pontos da cidade e ainda trouxe prejuízos aos moradores.

O temporal que começou por volta das 18 horas, desta quarta-feira, causou alagamentos em alguns pontos da cidade, além da queda de muitos galhos e árvores pela cidade.

Uma família de Votuporanga ficou extremamente assustada com a queda de um raio que atingiu o imóvel localizado na rua Maranhão, no bairro Marão, em Votuporanga.

A família estava na cozinha quando viu uma “bola de fogo” seguido de um estouro e a queda de energia elétrica em todo o bairro. O morador mostrou a reportagem do votunews (imagem) um buraco que teria sido aberto com a queda do raio. Além disso, vários aparelhos eletrônicos foram danificados com o estouro do raio. Ninguém se feriu, além dos danos materiais.

“Estávamos na cozinha conversando, derepente vimos a queda do raio, em seguida a falta de energia elétrica. Danificou os equipamentos de internet, aparelho de ar condicionado, queimou tomadas. Foi um susto tremendo”, disse.

REPORTAGEM: VOTUNEWS: