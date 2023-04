Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga abre inscrições para 12ª Mostra de Teatro Deco D’Antônio

Grupos interessados deverão inscrever seus projetos na categoria de Espetáculo Teatral até 20 de maio; evento será realizado de 21 a 30 de julho

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga abriu inscrições para a 12ª Mostra de Teatro Deco D’Antônio. O edital de abertura foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de quinta-feira (6/4). A Mostra de Teatro será promovida em espaços culturais da cidade no período de 21 a 30 de julho. As inscrições seguem abertas até 20 de maio.

Artistas e grupos de teatro do município interessados poderão inscrever seus projetos gratuitamente na categoria Espetáculo Teatral, com tempo mínimo de 35 minutos de duração, não podendo ser stand up comedy e contação de histórias.

Os detalhes e as regras podem ser consultados diretamente no edital que está disponível no site http://votuporanga.sp.gov.br/cultura/mostradeteatro/ juntamente com a ficha de inscrição que deverá ser preenchida e enviada por e-mail.

A análise e a escolha dos projetos ficarão a cargo de equipe nomeada pela Secretaria da Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), para compor a Curadoria.

Tira-dúvidas

Para auxiliar os artistas interessados em participar, a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá dois tira-dúvidas, sendo o primeiro nesta segunda-feira (10/4) e o segundo no dia 24 de abril, das 19h às 20h, no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.