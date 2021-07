Cantora votuporanguense Zu Laiê recebe homenagem da Câmara Municipal

Filha do delegado de Polícia aposentado José Francisco Breviglieri e de Maria Elena Lonçarcci Breviglieri, casada com Adailton e mãe do pequeno Francisco Solano, a cantora foi merecidamente homenageada na sessão ordinária desta segunda-feira (19/7), em iniciativa da vereadora

Na justificativa, a vereadora ressalta que além de todo um histórico no cenário cultural e musical, recentemente a cantora elevou o nome de nossa cidade com todo o seu talento mostrado em rede nacional no Programa da Rede Record “Canta Comigo 3”, apresentado por Rodrigo Faro, sendo semifinalista.

Destaque do Programa Canta Comigo 3, da Rede Record, sendo semifinalista e encantando o público com a sua voz e talento, ZU LAIÊ nasceu em Votuporanga, filha do Senhor José Francisco Breviglieri e de Maria Elena Loncarcci Breviglieri, casada com Adailton e mãe do pequeno Francisco Solano.

Considerando que ZU LAIÊ desde criança é apaixonada pela música, fez parte do Coral da Igreja Santa Luzia, dos corais do Festival Estrelinha, e foi finalista do Festival da Canção de Votuporanga. Estudou piano por sete anos, e teatro no programa municipal de artes, onde teve bastante influências de forma definitiva dentro da arte dos seus professores Deco D’Antônio (in memorian) e Harlen Félix.

Formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), e Mestre na área de Políticas Públicas e Direitos Sociais, aliou a sua paixão pela cultura e artes, com a participação de conselhos sociais e culturais, dando inicio nos seus primeiros projetos musicais e composições autorais.

Firmou seu trabalho musical em Votuporanga, participando de Viradas Culturais por diversos anos, do Festival Literário de Votuporanga – FLIV, de festivais de músicas por todo o país, e também promovendo diversos eventos em nosso Município, mobilizando a população em torno da cultura, exaltando sempre a música popular brasileira.

Considerando que ZULAIÊ conquistou diversos prêmios durante sua carreira, como vencedora do prêmio SESI da Canção Brasileira, em 2018, na categoria de melhor intérprete e melhor música, participou da Virada Cultural em São Paulo ao lado de grandes nomes da música brasileira, e possui dois álbuns gravados, disponíveis em plataformas “streaming”.

Considerando que recentemente a cantora elevou o nome de nossa cidade com todo o seu talento mostrado em rede nacional no Programa da Rede Record “Canta Comigo 3”, apresentado por Rodrigo Faro, sendo semifinalista.

Além de todo o seu talento como cantora e compositora, ZULAIÊ é produtora de projetos culturais voltados para cultura popular, e programadora cultural do SESC São Paulo nas áreas da literatura, cinema, circo e trabalho social com idoso.

Nesse contexto, devemos reconhecer o talento e as multifaces da votuporanguense ZULAIÊ, que valoriza as raízes da cultura brasileira, muitas vezes esquecida pela modernidade, e que faz questão de levar mundo a fora o tesouro que o Brasil possui.

Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO a cantora votuporanguense ZULAIÊ LONÇARCCI BREVIGLIERI DA SILVA, por se destacar na apresentação do Programa Canta Comigo 3.