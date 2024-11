Votuporanga recebe Lançamento do Filme: Fôlego

O Longa Metragem será exibido no Cinema do Parque da Cultura no dia 10 de novembro, às 19h; entrada é gratuita

A Cine Heaven e a Produtora Lemos promovem seu segundo Lançamento de Filmes em 2024, no próximo dia 10 de novembro às 19h, no Cinema do Parque da Cultura Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, em Votuporanga/SP. Com apoio da Prefeitura de Votuporanga e Câmara Municipal de Votuporanga Poder Legislativo, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, o evento apresenta um longa metragem inédito, explorando tema violência contra a mulher.

O Lançamento contará com a “Fôlego”. A produção oferece uma temática única, que convida o público a refletir sobre as complexidades das relações humanas, relacionamentos abusivos, e a violência contra a mulher, desafios e lutas pessoais que marcam a jornada de vida de seus personagens.

O evento contará ainda com bate-papo com atores, produtores e diretores, com objetivo de destacar o compromisso com a valorização da cultura e da arte cinematográfica no país.

A entrada para o evento é gratuita, proporcionando uma oportunidade acessível para o público de Votuporanga e região prestigiar o cinema independente nacional.

Serviço:

Projeto: O dilema de uma mulher, Ronaldo Lemos – Filme “Fôlego”

Data: 10/11/2024

Local: Cinema Cultural do Parque da Cultura

Endereço: R. Ângelo Bimbato, 1-191 – Jardim Alvorada, Votuporanga – SP, 15505-010

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

Teaser FOLEGO

https://youtu.be/GAf__-Q6wJA