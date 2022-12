Circuito SP: Regina Benedetti volta à Votuporanga com Roda de Samba na Concha Acústica

Show traz em seu enredo repertório com músicas de Dorival Caymmi, Zequinha de Abreu, Paulinho da Viola, Ary Barroso, Cartola, Paulo César Pinheiro, dentre outros

Na segunda-feira (19/12) terá Roda de Samba, na Concha Acústica, às 20h30, com o show de Regina Benedetti, pelo Circuito SP, promovido por meio da parceria da Prefeitura com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e gerido pela organização social Amigos da Arte.

No repertório, os clássicos do samba em um espetáculo gratuito aberto à toda população. O show da cantora, compositora e percussionista paulista Regina Benedetti, visa valorizar o Samba/MPB em sua essência como matriz fundamental da musicalidade e da cultura brasileira. É um show com linguagem cênica nas tradições afro-descendentes que traz em seu enredo um repertório com músicas de compositores renomados como: Dorival Caymmi, Zequinha de Abreu, Paulinho da Viola, Ary Barroso, Cartola, Paulo César Pinheiro, dentre outros.

A cantora também traz composições autorais, especialmente do seu último álbum, “O Canto da Sereia”, que teve indicações ao Grammy Latino e outros prêmios nos Estados Unidos. Regina Benedetti incorpora em suas canções estilos populares, música brasileira e sua paixão pelo samba, que a levou a elaborar uma roda diferenciada, com muito swing e estilo.

Regina Benedetti participou da 22ª Semana da Música realizada em Votuporanga entre os dias 19 e 25 de novembro. Naquela ocasião, a artista apresentou o Tributo a João Gilberto – Chega de Saudade e encantou o público presente no Centro de Convenções.

Circuito SP

O Circuito SP é um programa que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo, por meio de apresentações e ações formativas. Os municípios selecionados recebem, de forma a compor temporadas artísticas de qualidade, valorizando seus teatros, centros culturais e espaços alternativos.