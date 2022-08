Fliv: quinta-feira tem atrações o dia todo no Parque da Cultura

Bate-papo com autores, banda Zequinha de Abreu, cine praia e oficinas de dança são destaques

A quinta-feira (18/8) promete ser de muita animação no Festival Literário de Votuporanga – Fliv. Quem passar pelo Parque da Cultura, a partir das 8h, já poderá conferir atividades para toda a família. A programação segue até 23h com acesso totalmente gratuito.

O dia começa na Estação Flivinho, no Assary Clube de Campo, com entrada aberta e apresentação de diversos espetáculos, além do trenzinho da alegria Mundo Mágico. Tem ainda aula livre de violão popular no Parque; espaços de realidade virtual com Senac e de tecnologia e inovação com a Flash Net; cine teatro com a Piraporiando; manhã dançante para melhor idade; contações de histórias; oficina com DJ Elvis sobre a profissão; acrobacias e muito mais.

Escritores

Nas mesas de bate-papos do Fliv com escritores, às 15h, Janine Rodrigues e Otávio Junior vão falar sobre games, histórias em quadrinhos e audiovisual na Estação Flivinho. As autoras Maitê Freitas e Bianca Santana vão participar às 19h30 de um bate-papo mediado pelo curador do festival, Reynaldo Damazio.

Dança

Para quem quer mexer o corpo, a quinta-feira no Fliv terá oficinas de popping, um estudo de hip hop que surgiu nos EUA na década de 70; aula de capoeira; fitdance; aula de dança para a terceira idade e oficina de tecido acrobático.

Galpão Literário

Os apaixonados por literatura podem aproveitar ainda para adquirir obras no Galpão Literário destinado para livrarias e editoras. A TV TEM também está presente no evento com o projeto “Bem Legal”, que incentiva a comunidade a doar livros de literatura para que outros possam ter acesso às obras. A ação conta com a parceria da Coopervinte (Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclados de Votuporanga) que fará a triagem e destinação dos materiais. As arrecadações vão ser usadas para montagem de espaços públicos de leitura nos bairros da cidade. Também é possível fazer troca de livros usados no estande do Senac (térreo do CIT).

Cine Praia

Uma novidade deste ano é o espaço Cine Praia, nas quadras do Parque da Cultura. Nesta quinta-feira, às 19h, será exibido o filme Alice no País das Maravilhas para toda a família.

A programação completa do Fliv você confere no site: http://www.flivotuporanga.com.br/home/

Zequinha de Abreu e shows

Às 20h30 quem se apresenta no palco principal é a Banda Zequinha de Abreu, que é sucesso em Votuporanga e região. Fundada em 1974 e tombada como bem cultural de natureza imaterial, a banda preparou um show especial para o Festival.

No mesmo horário, mas no espaço Rolezim, tem o DJ Elvis, às 20h30 com a Baladinha Literária. Quem encerra a noite de quinta-feira é o grupo Beatsong, a partir das 22h30, com um show de muito pop rock dos anos 80 e 90, clássicos nacionais e internacionais. A banda promete despertar a nostalgia do público com grandes sucessos do passado. Monahra Negrini, vocalista, falou sobre a importância do Festival como forma de incentivo e espaço de divulgação da cultura regional e dos artistas locais e contou que estão preparando uma apresentação especial para a noite. “É uma honra participar do Fliv, este ano apresentando com banda completa um show presencial, com o calor da plateia. É um evento que leva a cultura do artista votuporanguense para toda a nossa região e estamos muito felizes por fazer parte disso”.

O Fliv

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo. Tem o suporte da Amigos da Arte e Circuito SP; colaboração Poiesis, Casa das Rosas e Pontos MIS; promoção da TV TEM; e patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel, Senac, Starb, Porecatu, Cantoia Figueredo, Flash Net, Converd, Marão Corretora de Seguros, Alvorada e Stage Model. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.