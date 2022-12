Escritora votuporanguense Regina Hercos lança seu segundo livro ‘Meus pés que Levaram?’

“Ninguém, ó Santíssima, conhece a Deus, senão por Vós”. (São Germano)

Para a escritora Regina Hercos a mãe de Deus, Maria, possui um significado especial, que ultrapassa a barreira do compreensível mas que sem sombra de dúvida guarda um espaço no coração daqueles que creem no divino, então nasce assim sua segunda obra, ‘Meus pés que me Levaram?’

A autora independente Regina Hercos conta a experiência de percorrer com dois amigos o caminho de Itatiba ao Santuário de Aparecida do Norte e revela a real definição de comunhão, fé e peregrinação. Desafiador e transformador assim podemos definir o livro nos ensina que mesmo diante de nossas fraquezas e limitações, é possível sermos sustentados pelo amor mariano e fé todos os dias. Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga Regina conta sobre o livro recém lançado, acompanhe: DV: Esse é o seu segundo livro, o que você aprendeu com ele? “Acredito que estou em constante transformação, e que sou uma eterna buscadora. Aprendo que todo dia, é como cada pegada do caminho”. DV: O homenageado desse livro é Lili Penha, como ele te inspira? “Lili foi meu técnico, quando joguei em Itatiba, então pode ver sua evolução enquanto ser humano, do cara que era, para o que se transformou, sua busca, sua fé profunda e constante em Nossa Senhora Aparecida, sua mãe preta, é pura e fluida, isso é extremamente inspirador, pra quem busca o mesmo”. DV: Fé e amor mariano são temas abordados, conte um pouco: “Fé é o caminho, e o amor mariano é o caminhar, na minha modesta opinião. Acredito que todos estamos no caminho, de uma forma ou de outra e que cedo ou tarde, chegaremos ao destino”. DV: Existe algum parâmetro entre seu primeiro livro “Quando toca o Telefone” e esse agora “Meus pés que me Levaram?”? “Sim, hoje eu entendo, que são continuidade, eu não escrevi pensando nisso, mas na verdade é a evolução, do que vivi, para onde fui, ou por qual caminho eu segui”. DV: Qual o sentimento que fica ao ver pronto mais uma obra sua? “Meu coração é só gratidão, na verdade foram dois dias chorando. É indescritível, saber que você sonha e consegue materializar. Tem momentos que eu não acredito que fui eu mesmo. Escrever e viver disso, no Brasil, é um desafio para gigante. Por isso o sabor é muito mais feliz”. DV: Com o seu primeiro livro você ajudou pessoas em causas nobres e importantes, quais são os seus planos agora com o lançamento do segundo livro? “Com certeza teremos algo relacionado, eu não entendo uma obra, sem que ela reverbere algo concreto na vida de outras pessoas”. DV: Quem quiser adquirir seus livros como fazer? “Pelo site da editora Albatroz, comigo pelo meu Instagram @meuspesquemelevaram e pela Amazon, americanas.com, submarino.com“. DV: Conte um pouco do seu podcast “Você pela minha lente” e qual o segredo para ter alcançado tanto sucesso com esses bate papos online? “Você pela minha lente, é um bate papo com peregrinos, que entregam suas experiências de vida e de peregrinação. Era pra ser só um encontro de amigo e continuou sendo, agora fazendo mais amigos desconhecidos, em parte da família”. DV: Final de ano, Natal…Ano Novo, deixe aqui sua mensagem para essas datas e suas redes sociais: “Natal é o tempo que Jesus veio à Terra, não podemos esquecer isso nunca. É um momento de renascimento de vida, de ideias, de oportunidades de fazer novo de novo, de dentro para fora. Que em 2023 possamos ser a paz que desejamos no mundo, cada um fazendo apenas a sua própria parte, o que cabe a cada um. Acredito que já mudaria muita coisa”. Redes Sociais @meuspesquemelevaram Instagram

@rhercos_ Instagram

Regina Hercos Facebook Para finalizar deixei aqui a letra da música de Wesley Ros (Meus joelhos Levarão) em homenagem a escritora Regina Hercos e também à você leitor! “A cada passo Que eu vou seguindo Me dói os pés A cada passo Que eu vou seguindo Me dói os pés Estrada longa E eu vou seguindo Cansando os pés Estrada longa E eu vou seguindo Cansando os pés Foi aí que caí de joelhos Foi aí que eu descobri Que tudo começou a andar Onde os pés não me levarem Meus joelhos levarão, me levarão além Se minhas forças acabarem Meus joelhos levarão, me levarão além.”

Por Andrea Anciaes – DIARIO DE VOTUPORANGA