Mulher morre e outros 4 ficam feridos em acidente em Vitória Brasil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Maria José de Moura, 50 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão registrada na noite desta quinta-feira, dia 22, na rodovia Antônio Alduíno, seqüência da Eliezer Magalhães em Vitória Brasil, região de Jales.

Segundo informações preliminares, um Fiat/Uno com três pessoas e o veiculo VW/Gol com um casal, colidiram de frente, já que a pista é simples no local.

Com o impacto, a vítima fatal, que estava no bando traseiro, foi arremessada contra o painel do veículo. Já o motorista e a passageira sofreram ferimentos leves.

No Gol havia um casal, sendo a mulher estava grávida de nove meses, seguia de Andradina ao Estado da Bahia. Eles também sofreram ferimentos leves.

RN