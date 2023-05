Polícia Ambiental flagra pescaria em local proibido em Ouroeste

Durante Policiamento Ambiental Rural, uma equipe do policiamento ambiental realizou fiscalização de pesca às margens da Represa de Ilha Solteira, perto da Barragem da Usina Hidrelétrica AES Tiete, bairro Água Vermelha, município de Ouroeste, onde flagraram 02 (dois) indivíduos desembarcados praticando ato de pesca em local proibido, próximo de uma corredeira existente no local, contrariando assim a Instrução Normativa Ibama nº 26/2009 (que proíbe a pesca a menos de 200 metros a montante e a jusante de cachoeiras e corredeiras).

Foram apreendidos os petrechos utilizados para a prática de pesca irregular e 4,2 quilos de pescado das espécies piau três pintas e porquinho.

Em desfavor dos infratores foram elaborados Autos de Infração Ambiental no enquadramento “Por pescar em local cuja pesca seja proibida”, com multa simples no valor total R$ 2.084,00.

Todo o pescado apreendido foi doado para a Casa Abrigo de Ouroeste. votutudo