Ele foi levado ao ambulatório para fazer uma consulta psiquiátrica e saiu correndo, mas foi detido pela polícia

Um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) tentou fugir após passar por uma consulta no Ambulatório de Especialidades Clínicas em Rio Preto. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira, 18. Os policiais militares que faziam a escolta do detento conseguiram capturá-lo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz, de 23 anos, foi até o ambulatório escoltado pela Polícia Militar, para passar por atendimento psiquiátrico. Ele estava algemado nas mãos e nos pés, e pediu para ir ao banheiro. Quando estava entrando na viatura, já sem as algemas dos pés, saiu correndo na tentativa de fugir. Ele foi detido pela polícia.

Os policiais localizaram as algemas do detento no cesto de lixo no banheiro que ele usou.