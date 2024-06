Homem é preso pela PM após disparos em residência em Fernandópolis

Um homem foi preso na tarde deste domingo (02) após atirar contra o portão de uma casa na Rua Odvaldo Parmegiani, em Fernandópolis. A ação da Polícia Militar (PM) frustrou o crime e impediu que o suspeito efetuasse mais disparos.

Por volta das 14h, a PM foi acionada para atender a um caso de disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, os policiais constataram quatro perfurações no portão da residência. Em contato com o proprietário da casa, a PM foi informada que o cunhado de seu filho, seria o possível autor dos disparos.

Com base nas informações recebidas, as equipes da PM se deslocaram até a casa do suspeito, onde o localizaram na garagem junto com outro indivíduo, e a motocicleta Yamaha YBR vermelha utilizada no crime. Durante a abordagem, a dupla confessou o crime.

De acordo com os suspeitos, um dirigia a motocicleta enquanto o outro efetuava os disparos com um revólver calibre 38 mais 11 munições. No trajeto de volta para casa, os cartuchos vazios foram descartados. O revólver utilizado no crime foi encontrado escondido sob uma cômoda no quarto.

Diante das provas e confissões, o autor do disparo foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia. O comparsa e a motocicleta foram liberados.

O delegado Dr. Thiago de Freitas Silveira Neto elaborou o Boletim de Ocorrência Policial Civil (BoPc) para registrar o caso. A. permanece preso à disposição da justiça, enquanto I. responderá em liberdade. A Polícia Militar de Fernandópolis segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes.