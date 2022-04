Morador da região está entre as vítimas de tragédia com ônibus

O morador de Ilha Solteira, Alexandro Silva Guilhermino, está entre as vítimas do acidente com um ônibus ocorrido na noite da última quarta-feira (30), no trecho da Serra Fria, em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná. Mais de vinte pessoas ficaram feridas.

O ônibus, que saiu da cidade de Três Lagoas/MS, transportava mais de trinta passageiros, que eram trabalhadores de várias regiões do país, com destino a Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, onde trabalhariam na manutenção de uma fábrica.

O acidente aconteceu por volta das 22h de quarta-feira, no km 268 da PR-090. O trecho fica na localidade conhecida como Serra Fria e tem pista simples. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), chovia no momento do acidente. A investigação acredita que o motorista tenha perdido o controle da direção, vindo sair com o veículo da pista e capotado, caindo em uma ribanceira.

Os bombeiros disseram que sete pessoas morreram ainda no local do acidente. Outras três vítimas morreram no hospital. Outro passageiro morreu enquanto era transferido de instituição.

Repercussão

Bastante conhecido na cidade, a morte de Alexandro repercutiu bastante entre os moradores.

Amigos tem deixado mensagens em seu perfil no facebook, na última postagem feita por ele. Um vídeo com uma música de Mato Grosso e Mathias, que ele dedica para “suas estrelas lá no céu”.

