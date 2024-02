Procurado pela Justiça é capturado em Votuporanga

O indivíduo foi preso durante abordagem da Atividade Delegada Ambiental na Estrada Municipal Primo Furlani.

Um indivíduo procurado pela Justiça foi preso na última sexta-feira (17.fev), na Estrada Municipal Primo Furlani, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares em exercício da Atividade Delegada Ambiental realizavam patrulhamento pela via, quando abordaram um veículo com três ocupantes; no entanto, após vistoria, nada de irregular foi constatado.

Em seguida, durante pesquisa criminal dos abordados, os PMs constataram a existência de mandado de prisão em aberto contra um deles. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Diário de Votuporanga