DIG investiga tentativa de homicídio em Votuporanga

Homem de 28 anos foi alvejado por dois disparos de arma de fogo; ele passou por atendimento médico e foi liberado.

Uma tentativa de homicídio contra um homem de 28 anos, na manhã do último domingo (18.fev), é investigada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o servente W.H.P.S.L., chegou ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga em uma motocicleta e ferido por pelo menos dois disparos de arma de fogo que o atingiram no tórax e de raspão na região lombar.

Questionado, ele teria afirmado que havia sido alvejado enquanto transitava pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, na zona sul da cidade. O rapaz permaneceu hospitalizado até o final da manhã desta segunda-feira (19), quando recebeu alta médica.

Segundo consulta no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), ele tem condenação por tráfico de drogas, em 2019, tendo conquistado o regime aberto para cumprimento da pena no ano passado. No entanto, afirmou aos policiais que não sabe quem realizou os disparos, e que, também não possui inimizades.

O caso segue sob investigação policial. Diário de Votuporanga