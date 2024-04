NOTÍCIA URGENTE: acidente com ônibus da saúde de Fernandópolis provoca uma morte em Votuporanga

Uma paciente que ainda não teve o nome e idade divulgada pelas autoridades, morreu no local do acidente envolvendo um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Fernandópolis. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 11, na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga.

De acordo com informações preliminares, um caminhão que seguia no mesmo sentido teria fechado o ônibus e o motorista para tentar desvia, teria batido contra a traseira de outro caminhão, provocando um rasgo na lataria do veículo.

Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Votuporanga foram acionadas para dar assistência as vítimas que voltavam de consultas médicas em São José do Rio Preto e Barretos.

O prefeito André Pessuto esteve no local do acidente para acompanhar o resgate das vítimas.

Dezenove pessoas ficaram levemente feridas e uma em estado grave. Todos foram encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga e para a UPA. Região Noroeste.