Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Engenheiro Schmitt

A vítima bateu de frente com um carro na vicinal João Parise

Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido em acidente na noite deste domingo, 1º, na vicinal João Parise, em Engenheiro Schmitt.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista seguia pela estrada no sentido Schmitt a Rio Preto quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro.

O motorista do carro disse que tentou desviar, mas o motociclista foi em sua direção. Com o impacto da batida, a vítima caiu no chão e sofreu ferimentos graves.

O motociclista foi socorrido pelas equipes do Samu e encaminhado ao Hospital de Base. O estado de saúde não foi divulgado.

As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil.

Fonte:(Gazeta de Rio Preto)