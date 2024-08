Sesc Rio Preto no FLIV com medições de leitura, bate-papos com autores e espetáculo teatral

Um dos destaques é o bate-papo com Edilson Dias de Moura, autor de ‘Graciliano: romancista, homem público, antirracista’, lançamento da Edições Sesc. Instituição é apoiadora da 14ª edição do Festival Literário de Votuporanga, que segue até 11 de agosto, com todas as atividades gratuitas

O Sesc Rio Preto participa do Festival Literário de Votuporanga (FLIV) como um dos apoiadores do evento, levando atividades como medições de leitura, bate-papos com autores e espetáculo teatral. Com o tema “Além das telas: narrativas que abraçam reconexões que incluem”, a 14ª edição começou domingo (4/8) e segue até dia 11 de agosto, no Parque da Cultura, propondo uma reflexão urgente e necessária sobre a importância de nos reconectarmos com o essencial, com o humano, com as histórias que transcendem o efêmero digital.

Entre as atividades do Sesc no FLIV está a mediação de leitura “Entre folhas, ramos e histórias”, com a Cia. Koi, em três sessões, convidando o público a uma experiência lúdica em contato com livros ilustrados e histórias que abordam a natureza e sua sabedoria, de 8 a 10/8, quinta a sábado, sempre às 15h.

O Sesc também proporciona dois bate-papos durante a programação. O primeiro é com o professor e pesquisador Edilson Dias de Moura, autor do livro “Graciliano: romancista, homem público, antirracista”, publicado pelas Edições Sesc São Paulo, com mediação da jornalista Nadya Martins. A conversa será acompanhada de leituras de textos de Graciliano Ramos com enfoque no caráter antirracista de sua literatura e de sua atuação como homem público. O bate-papo acontece dia 9, sexta, das 19h30 às 20h30.

A outra conversa, intitulada “Ampliar imaginários: novos temas e atores na fantasia, no horror e na ficção científica”, reúne os escritores Vic Vieira Ramires e Fabiana Ferraz, sob condução da autora Ana Rüsche. A mesa pretende abordar o tema da inclusão na literatura insólita em suas várias vertentes. Será no dia 10, sábado, das 17h às 18h.

O teatro também é representado entre as atividades levadas pelo Sesc ao FLIV, por meio do espetáculo “Memórias d’Omar”, da Cia. PlastikOnírica, inspirado em poemas de autores santistas, que convida o público a embarcar numa viagem de formas animadas sobre os mistérios de envelhecer ao sabor da água salgada. A apresentação é dia 11, domingo, 18h.

Autor homenageado

O FLIV 2024 homenageia o renomado escritor Ilan Brenman, que já publicou 80 livros em mais de 15 países, tendo aproximadamente 3 milhões de exemplares vendidos. Brenman é considerado um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Ele ainda atua como palestrante e educador nas áreas de desenvolvimento humano e storytelling.

Curadoria

A curadoria da edição 2024 ficou sob a batuta de Lucas Michelani. Já a curadoria infantil, a cargo de Susana Coutinho, gerente-adjunta do Sesc Rio Preto, que traz sua experiência em literatura e programação cultural para enriquecer a programação.

O festival se expande para além da literatura, compreendendo diversas linguagens numa rica programação que oferece rodas de bate-papo com escritores, contação de histórias, oficinas criativas, sessões de cinema e sessões adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista.

https://fliv.com.br/ . Para mais informações e programação completa, acesse:

Serviço:

FLIV – Festival Literário de Votuporanga

Entre 4 e 11 de agosto de 2024

Parque da Cultura de Votuporanga – SP

Programação gratuita

PROGRAMAÇÃO SESC NO FLIV:

Mediação de leitura – Entre folhas, ramos e histórias

Com Cia. Koi

Como uma grande árvore que nos acolhe, a Cia Koi convida o público a uma experiência lúdica em contato com livros ilustrados e histórias que abordam a natureza e sua sabedoria. As narrativas acontecem em um espaço temático, que nos leva ao frescor da sombra de uma árvore, em rodas de leitura e narrativas apresentadas com o Kamishibai, onde as imagens abrem caminhos criativos junto à literatura.

De 8 a 10/8, quinta a sábado, das 15h às 18h

Parque da Cultura de Votuporanga. Grátis. Autoclassificação livre.

Bate-papo – Graciliano: romancista, homem público, antirracista

Com Edilson Dias de Moura, autor e pesquisador. Mediação de Nadya Martins, jornalista

Bate-papo sobre o livro “Graciliano: romancista, homem público, antirracista”, publicado pelas Edições Sesc, acompanhado de leituras de textos de Graciliano Ramos com enfoque no caráter antirracista de sua literatura e de sua atuação como homem público.

Edilson Dias de Moura é professor, pesquisador, editor e autor de materiais didáticos. Mestre e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), mesma instituição em que obteve os graus de bacharel e licenciado em língua portuguesa. Seus campos de pesquisa são a teoria literária, a semiótica, a historiografia, a estética do ato de leitura e a teoria da recepção.

Dia 9/8, sexta, das 19h30 às 20h30

Parque da Cultura de Votuporanga – Cine Fliv. Grátis. Autoclassificação 14 anos.

Bate-papo – Ampliar imaginários: novos temas e atores na fantasia, no horror e na ficção científica

Com Vic Vieira Ramires e Fabiana Ferraz. Mediação de Ana Rüsche.

A mesa pretende abordar o tema da inclusão na literatura insólita em suas várias acepções. Na última década, novas vozes são cada vez mais ouvidas, assim como estéticas e tendências se fazem presentes.

Fabiana Ferraz é escritora, leitora crítica e parecerista de concursos literários. Seu livro “Se Eu Morresse Amanhã” foi premiado pela ABERST (Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror), como livro do ano de 2022. Autora do livro “Engrenagens, uma ficção científica Vapor Punk”, publicado pela Plutão Livros. Fundadora e moderadora do Coletivo Clube de Escrita Sorocaba, cujo objetivo é incentivar e promover a literatura local.

Vic Vieira Ramires é escritor, tradutor do inglês e artista visual, nascido em Niterói (RJ). Autor de Metanfetaedro (contos, Tarja Editorial, 2012), publicou nas coletâneas “Mundos Paralelos: Ficção científica” (org. Ana Rüsche, Globo, 2022), “Fractais Tropicais” (org. Nelson de Oliveira, SESI-SP, 2018) e “Aqui quem fala é da Terra” (org. André Caniato e Jana Bianchi, Plutão, 2018). Vic é trans não-binário e queer. Seu trabalho mergulha no fantástico e no estranho explorando questões de corpo, tecnologia e linguagem. Com o autor Jim Anotsu, é co-criador do Manifesto Irradiativo (2015), uma reivindicação por diversidade e inclusão na ficção especulativa brasileira.

Ana Rüsche (mediadora) é escritora e pesquisadora. Seu último livro, “A telepatia são os outros” (2019) foi finalista do Jabuti e publicado na Itália. Possui muitos outros livros, em especial, na poesia. Concluiu o pós-doutorado na teoria literária da Universidade de São Paulo (USP).

Dia 10/8, sábado, das 17h às 18h

Parque da Cultura de Votuporanga. Grátis. Autoclassificação 14 anos.

Espetáculo – Memórias d’Omar

Com Cia. PlastikOnírica

Omar é um velho pescador que navega em Memórias, curiosa embarcação e banca de histórias. Em seu balaio, achados das profundezas do mar: tesouros guardados nas ondas do pensamento, a beleza da passagem do tempo, os naufrágios do esquecimento.

Memórias d`Omar é uma intervenção cênica itinerante e intimista, livremente inspirada em poemas de autores santistas que convida o público a embarcar numa viagem de formas animadas sobre os mistérios de envelhecer ao sabor da água salgada.

Dia 11/8, domingo, das 18h às 19h

Parque da Cultura de Votuporanga. Grátis. Autoclassificação livre.