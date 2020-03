SAP divulga regras especiais em visitas a presos de SP para combater coronavírus

Todas as medidas divulgadas pelo Governo do Estado, como lavar as mãos com frequência, já são adotadas nas unidades prisionais.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou, na última quinta-feira (19), as novas regras para visitas de presos, que passam a valer a partir deste sábado (21):

– Cada preso poderá receber apenas um visitante por fim de semana;

– Está proibido o ingresso de menores de idade, acima de 60 anos ou de pessoa que se enquadre nos demais casos do grupo de risco definido pelos órgãos de saúde;

– A exemplo do que já foi feito no fim de semana passado, os visitantes continuam a passar por triagem na entrada: aqueles com sintomas de enfermidades não poderão entrar.

A pasta lembra que, em casos como o atual, o interesse coletivo prevalece e a medida busca a proteção de todos.

Avaliação

O cenário está em permanente avaliação para o direcionamento de ações, visando ao enfrentamento do problema.

Todas as medidas amplamente divulgadas pelo Governo do Estado, como lavar as mãos com frequência, já estão sendo adotadas nas unidades prisionais de São Paulo.

Nos presídios onde houve atos de insubordinação na última segunda-feira (16), as visitas estão suspensas para a reorganização interna das unidades. São eles: Centros de Progressão Penitenciária (CPPs) de Mongaguá, Tremembé e Porto Feliz, além da ala de semiaberto da Penitenciária I de Mirandópolis.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP