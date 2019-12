COE e Anatel conduzem operação para desativar rádios piratas na RMSP

Localizadas próximo à Serra da Cantareira, oito antenas transmissoras foram desmontadas e recolhidas pela Anatel.

A Polícia Militar, por intermédio do COE (Comandos e Operações Especiais), do 4º BPChq (Batalhão de Policiamento de Choque), em ação integrada com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), foi a campo na manhã desta quinta-feira (19) para desarticular transmissões piratas realizadas na área da Serra da Cantareira, Região Metropolitana de São Paulo.

A Anatel realizou uma varredura e apurou a existência de frequências piratas emitidas próximo à Serra, num raio de 10 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos.