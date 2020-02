Polícia indicia filha e namorada por morte de família que foi carbonizada no ABC

Ainda de acordo com a polícia, as duas elaboraram o plano para matar a mãe, o pai de Ana Flávia e o irmão dela. Durante depoimento prestado nesta sexta-feira, elas teriam mudado a versão dos fatos relatados no primeiro depoimento.

Nesta sexta-feira, Ana Flávia ficou frente a frente com a avó, que havia chegado mais cedo na delegacia. Segundo os parentes, foi a avó que pediu para conversar com a neta, mas ela não quis. Durante o depoimento das suspeitas, familiares das vítimas se abraçaram no corredor.

A polícia está em busca de marcas de sangue no carro de Ana Flávia e na casa da família assassinada. Os peritos vão usar um reagente químico – o luminol – que aponta marcas que não são vistas a olho nu. Eles querem saber com exatidão onde as vítimas foram mortas e quem estava na cena do crime.

O advogado das duas suspeitas, Lucas Domingos, disse que elas negam envolvimento com as mortes. “Elas afirmam que são inocentes e não tiveram qualquer participação no crime.”

Causa das mortes

O laudo necroscópico preliminar indica que, mãe, pai e filho foram mortos com golpes de um objeto contundente na cabeça, semelhante a um pedaço de madeira. Em seguida os corpos foram queimados dentro do carro na Estrada do Montanhão.

A investigação divulgou nesta quinta-feira (30) imagens das câmeras de segurança do condomínio onde parte do crime foi cometido. A divulgação foi realizada um dia depois da prisão da filha e da namorada dela.

Uma testemunha, que está sob proteção e anonimato, disse à polícia que viu um homem de 1,90 m na casa onde morava a família encontrada carbonizada. Segundo a polícia, ele ajudava o casal Ana Flávia e Carina a retirar objetos pesados da casa onde a família assassinada morava. A polícia acredita que seriam os corpos do pai e filho.

Os corpos do casal Romuyuki e Flaviana Gonçalves, e do filho Juan Victor, de 15 anos, foram enterrados na tarde desta quinta no Cemitério Municipal Carminha, em São Bernardo.

Os vídeos das imagens de segurança do condomínio mostram que a filha mais velha do casal, Ana Flávia e Carina Ramos permaneceram na casa da família por mais de seis horas.

O carro de Ana Flávia chega ao condomínio onde os pais moravam no início da noite de segunda-feira (27) e, em seguida, entra e sai do imóvel algumas vezes. Por volta das 20 horas, Carina entra a pé no residencial com o rosto escondido pelo capuz da blusa que vestia.

Às 22h36, o carro da família entra no condomínio com a comerciante Flaviana ao volante. A polícia diz que àquela altura, ela já estava dominada pelos assassinos. Quase 3 horas depois, 1h14 de terça-feira (28), o carro de Ana Flávia deixa o condomínio, seguido pelo carro da família.