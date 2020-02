Criança de 5 anos faz transplante de coração em hospital de Rio Preto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Pequeno Miguel Carvalho estava internado há quatro meses na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) por ter taquicardiomiopatia. Doador foi uma criança de 9 anos que morava em Itajaí/SC.

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto/SP realizou nesta sexta-feira (31) um transplante de coração em um menino de 5 anos. De acordo com o HCM, o pequeno Miguel Carvalho estava internado há quatro meses na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por ter taquicardiomiopatia, uma disfunção do coração secundária à arritmia.