Santa Casa de Votuporanga recebe doação de abóboras

A comunidade é muito ativa no dia a dia da Santa Casa de Votuporanga. Prova disso, são as frequentes doações recebidas na Instituição, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Nesta semana, o Hospital ganhou uma remessa de abóboras das moradoras Aparecida Lechado, de 62 anos, e Ivoneti Félix da Cunha Francisco, de 57 anos. “Aparecida plantou as abóboras e no mesmo momento falei de doar para a Santa Casa, onde tem muito enfermos e é sempre muito importante ajudar”, contou Ivoneti.

Essa foi a primeira contribuição. “Já necessitamos do Hospital também e o atendimento foi de qualidade. Quem puder auxiliar, que colabore, porque ajudar o próximo é muito bom”, complementou.

As abóboras já estão no Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Queremos agradecer as doações que recebemos em nome de Aparecida e Ivoneti. Frequentemente, são produtores, empresários, grupos, cidadãos que se dedicam em fazer o bem. Todas as contribuições são importantes e beneficiam nossa Instituição. Nosso muito obrigado, os pacientes sentem todo este carinho”, disse Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pela Captação de Recursos do Hospital.