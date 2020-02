Horário especial do comércio de Votuporanga no Carnaval

Lojas abrirão na segunda-feira (24/2), das 13h às 18h; atendimento atrai consumidores da cidade e de toda a região, além de turistas que curtirão o Oba Festival.

O comércio de Votuporanga terá horário diferenciado no Carnaval para atender a população da cidade, da região e os turistas que estarão na cidade. A abertura na segunda-feira (24/2), das 13h às 18h, é um atrativo para a economia local, devido ao volume de vendas.

Neste sábado (22/2), as lojas ficarão abertas das 9h às 13h. A definição do esquema especial de atendimento é uma conquista da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, em parceria com os sindicatos que representam o comércio e os comerciários.

“Nosso comércio é reconhecido por oferecer a variedade de produtos que possui, com qualidade e ofertas. A abertura nesse período se tornou uma data importante em nosso planejamento, tendo em vista o resultado positivo que gera aos associados”, comemorou o presidente da Associação, Valdeci Merlotti.

A expectativa é que cada turista invista cerca de R$1500, com a compra de produtos e contratação de serviços, o que deve fazer que mais de R$15 milhões girem na economia local. A festa contribui para criação de empregos diretos e indiretos e também no desenvolvimento de setores como bares/restaurantes, hoteis, transporte e o comércio.

Na quarta-feira de cinzas (26/2), as lojas ficarão abertas das 13h às 18h. Já na quinta-feira (27/2), o funcionamento segue normalmente, com o início da campanha “Liquida Votu”, que recebe o apoio master da Credlíder e dos parceiros Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.