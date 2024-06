Saev e Prefeitura fazem plantio de mudas na Casa do Bosque

Ação em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente foi realizada na manhã da última quinta-feira (6/6)

A Saev Ambiental e a Prefeitura de Votuporanga realizaram na manhã da última quinta-feira (6/6), o plantio de 40 mudas de árvores frutíferas na Casa do Bosque. O local faz parte do Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque “Maximino Hernandes”, que fica localizado na avenida Vale do Sol, em Votuporanga.

A iniciativa foi promovida em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, com a participação dos alunos do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), da Polícia Militar, em parceria com o CEM (Centro de Educação Municipal) “Profª Maria Izabel Martins de Oliveira”, o Mimo.

A ação contou com presença do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, da primeira- dama e presidente do FSS (Fundo Social de Solidariedade), Rose Seba, do superintendente da Saev Ambiental, Marcelo Cambrais, e do vereador Jurandir Silva, o Jura, representando a Câmara Municipal.

“Estamos orgulhosos de realizar o plantio de 40 mudas de árvores frutíferas na Casa do Bosque, uma ação significativa que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente e envolveu alunos do Proerd. Essa realização é uma demonstração visível do nosso compromisso com a preservação ambiental. Além disso, a Saev Ambiental desenvolve projetos fundamentais, como programas de educação ambiental, conservação de recursos hídricos, gerenciamento de resíduos sólidos e campanhas de conscientização. Juntos, essas iniciativas promovem uma cultura ambiental sólida em Votuporanga, assegurando um futuro mais verde e sustentável”, destacou o superintendente da Saev Ambiental.

A Casa do Bosque é um local ideal para quem é apaixonado por trilhas ecológicas. A visitação é gratuita. Vale ressaltar que a Casa do Bosque é o único fragmento de Mata Atlântica preservado da área urbana de Votuporanga. O horário de funcionamento é das 7h às 19h, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.