O objetivo da obra é proporcionar diversas melhorias no prédio por completo, oferecendo assim, melhores condições, segurança e economia de recursos ao município.

Segundo a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Obras, já foi finalizada a construção do muro de arrimo na caixa d’água e estão em execução a reconstrução de parte do pavimento das plataformas em concreto e a reforma dos banheiros.

No total, estão sendo investidos R$ 325.721,36, sendo R$ 318 mil de recursos da União, por intermédio do Ministério do Turismo, e R$ 7.7721,36, de recursos próprios do Município.