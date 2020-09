Neste sábado (26/9), a equipe dirigida pelo técnico Márcio Fukuiama fará um amistoso contra as equipes da cidade de Birigui, com objetivo de melhorar o ritmo de jogo e buscar maior entrosamento. As partidas serão promovidas nas piscinas do Ginásio Mário Covas, sem presença de público, seguindo os protocolos de segurança e prevenção ao Coronavírus.

A equipe local é atual vice-campeã nacional da temporada 2019/2020 e ocupa a quarta colocação na atual temporada de 2020/2021. A expectativa, segundo o técnico Márcio Fukuiama, é de subir na tabela de classificação buscando o título máximo na etapa prevista.

A equipe de Votuporanga é composta pelas atletas Taís Grandizoli (capitã), Ronyse, Dani, Héllen, Márcia, Aline, Jandira, Juliane, Thais, Cristiane e Cíntia. A equipe votuporanguense conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e das empresas Metalúrgica Munhoz e Facchini Carrocerias.