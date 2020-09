O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas ao chegar no local, verificou que o jovem já estava sem vida.

A Polícia Militar também foi chamada e realizou o isolamento do local para realização da perícia. Após o procedimento, o Instituto Médico Legal (IML) de Parnaíba recolheu o corpo.

De acordo com o perito criminal do IML, Eduardo Gonçalves, o adolescente estava jogando com o celular carregando e pegou um choque elétrico, que resultou na sua morte.

“Verificamos algumas marcas características de choque elétrico no corpo e havia uma equipe de uma concessionária de energia no local que informou a queda de uma das fases de um poste na região, mas não tenho como dizer se foi no momento exato”, informou.

Ainda de acordo com o perito, o carregador do celular não apresentou nenhum problema e a tomada em que ele estava conectado não estourou, mas existe um limite de eletricidade que o material do carregador consegue isolar.

“Acredito que ele tenha sofrido isso devido à alta tensão e não somente por causa da corrente elétrica. Entre 120 e 1200 volts é causado um fenômeno parecido com o de um desfibrilador e isso leva à parada cardíaca e asfixia”, explicou o perito.