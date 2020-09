A UNIFEV – Centro Universitário de Votuporanga abriu inscrições para um concurso cultural que premiará estudantes com bolsas de estudo de até 100%. Intitulado Expressão de Talento e Criatividade, o Concurso é destinado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas e particulares e de cursinhos pré-vestibular.

Para concorrer, os participantes deverão acessar o site www.unifev.edu.br/concursocultural e responder à seguinte pergunta: Por que eu quero ser UNIFEV?

As frases e/ou textos mais talentosos serão premiados com bolsas para o ano letivo de 2021, válidas para todos os cursos de graduação, exceto Medicina, sendo: 100% de benefício para o 1º colocado (mais um notebook); 70% para os 2º e 3º colocados (mais um notebook para cada); e 50% para os 4º e 5º colocados (mais um celular para cada).

As escolas e cursinhos dos alunos vencedores também receberão uma gratificação, podendo as mesmas escolherem entre notebooks, retroprojetores e mesas de pingue-pongue e de pebolim. As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de outubro.

De acordo com o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o objetivo do concurso é estimular a criatividade dos participantes e incentivar o ingresso no Ensino Superior. “Esta é uma oportunidade única para os jovens que sonham em estudar em uma Instituição de Ensino Superior (IES), reconhecida nacionalmente pela excelência educacional e infraestrutura de ponta”.

O regulamento completo pode ser acessado no site: unifev.edu.br/concursocultural.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (17) 3405-9999, ramal 904.