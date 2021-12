MENINA PEDE PARA POLÍCIA INTERVIR JUNTO AO PAPAI NOEL PARA GANHAR PRESENTE DE NATAL

Uma garotinha de apenas 6 anos pediu ajuda para a Polícia Militar de Bady Bassitt (SP) para que sua cartinha chegasse até o Papai Noel. Rafaelli Sophia conseguiu ter seu pedido atendido.

Na cartinha a menina diz: “Querido Papai Noel, queria ganhar neste Natal um fone de ouvido grande ou uma boneca. Meu nome é Rafaelly e tenho 6 anos”. Segundo o sargento da PM em Bady, Milton do Amaral Filho, a menina procurou a base da polícia para poder entregar a cartinha destinada ao Papai Noel.

“Nós nos comovemos com o pedido dela, nos reunimos aqui entre os policiais, fizemos uma vakinha e compramos o presente. Eu penso que jamais podemos deixar morrer essa magia do Natal, onde ainda as crianças acreditam na existência do Papai Noel”, disse o sargento.

O pai dela, Edson Manoel da Silva, fala que a filha tem grande admiração pela Polícia Militar e que ela queria pedir ajuda para a polícia para que sua cartinha chegasse até o Papai Noel.

“Ela adora a polícia e fica eufórica toda vez que veja os policiais. Então ela pensou que os policiais pudessem ajudar ela a ter seu pedido atendido junto ao Papai Noel”, explica.

O pedido de Rafaelly foi atendido e os policiais então entregaram o presente para ela nesta última terça-feira (21/12). Durante o recebimento do presente, a garotinha aproveitou ainda para tirar uma foto usando o casquete (espécie de boné usado pela Polícia) e ainda tirar uma foto dentro da viatura.

(*com informações Gazeta do Interior).