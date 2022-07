Segundo a Polícia Militar, a queda aconteceu por volta das 12h na Rua Jose Scomparim. A perícia foi acionada e o corpo do atleta foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga.

O chefe do comitê de segurança da associação e os responsáveis pelo atleta também foram até o local, e as causas do acidente serão investigadas.