Campanha de Natal: Associação Comercial realiza sorteio neste sábado

Associação sorteará carro e vales-compras; comércio abre neste sábado até 18h

Na manhã deste sábado (7/1), a Associação Comercial de Votuporanga reúne imprensa, autoridades e diretoria para anunciar os ganhadores da campanha Viva a Magia do Natal realizada no final de 2022. O sorteio será na praça da Concha Acústica, a partir das 10 horas.

Entre mais de 150 mil cupons, serão conhecidos os ganhadores do carro Kwid Renault 0km e dos cinco vales-compras de R$ 1 mil. A ACV também premiará com vale-compras de R$ 200,00 os vendedores responsáveis pelo atendimento dos sortudos.

A promoção esteve entre as ações da ACV de incentivo ao comércio no período de vendas do final do ano. A abertura em horário especial do dia 12 ao dia 23 de dezembro e a interdição de trecho da Rua Amazonas também atraíram clientes, inclusive de cidades da região. “O aumento nas vendas, de forma geral, esteve em torno de 10%. A data é a principal para o comércio e os empresários aproveitaram as oportunidades. O comércio de Votuporanga segue forte e em amplo crescimento, com lojas sendo inauguradas ou revitalizadas quase toda semana e a ACV acompanha esse movimento com diversos serviços aos associados”, destaca o presidente Glauco Ventura.

Um time de patrocinadores colaborou com a promoção do Natal: Santa Cruz Supermercados, Real Modas E Calçados, Mister Cowboy, A Casa Do Tapeceiro, Marão Corretora de Seguros, Uni Car Multimarcas, Megatec, Coopevo, 5 Asec Lavanderia, Escritório Vitória, A Ideal Calçados, Unifev, Votuciclo, Flash Net, Casa Anzai, Supermercado Porecatu, Lojas Longo, Credilider, Ciafer, Mega Online, Clube Melissa Votuporanga, Central Da Águas, Silk Cromia, Maria Brechos, Otica Celes, Vilarzinho, Moda Ka e Caricanecas Votuporanga.

As campanhas da ACV são restritas apenas às lojas associadas. Para participar, basta entrar em contato pelos telefones (17) 34264044 ou 981320022 (wpp).

Horário

As lojas de Votuporanga abrem neste sábado (7/1), das 9h às 18h. O atendimento, que é tradicionalmente feito no segundo sábado do mês, foi alterado para este primeiro sábado para colaborar com o movimento dos clientes gerado pela troca de presentes do final de ano. A mudança foi proposta e aprovada em assembleia realizada em 2022. No segundo sábado (14), as lojas abrirão até 13 horas.