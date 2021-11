Assessoria de Bruno e Marrone divulga cancelamento de show em Santa Fé do Sul

A empresa Worldshow, responsável pela negociação de shows da dupla Bruno e Marrone, divulgou nesta terça-feira (16), o cancelamento do show que seria realizado no dia 3 de dezembro na inauguração do Restaurante Rota do Sol as margens do Rio Paraná em Santa Fé do Sul (SP).

O empreendimento pertence ao Grupo B&G de Eduardo Bercelli, investigado por estelionato e prática de pirâmide financeira. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual, o esquema teria movimentado aproximadamente R$ 100 milhões em quatro anos.

Na nota divulgada a imprensa, a empresa responsável pela venda do show da dupla Bruno e Marrone afirma que a apresentação foi cancelada por inadimplência de cláusula contratual, já que o valor acordado não foi pago até a data prevista em contrato.

O empresário Fábio Witaker, responsável pela empresa Kalli Produções e Eventos, desmentiu o boato de que sua empresa poderia realizar o show em outro formato e de que teria ligação com a contração do show de Bruno e Marrone.

Eduardo Bercelli, dono do Grupo B&G, segue preso preventivamente. Já Murilo Dantas, diretor geral do grupo e mais duas mulheres, a diretora financeira e a ex-sócia do Grupo B&G, tiveram a prisão prorrogada até o dia 20 de novembro.

