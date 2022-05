Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima realiza tradicional quermesse neste fim de semana

Missa, terço e procissão também fazem parte das celebrações pelo dia da padroeira

A Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima prepara festividades em honra a padroeira. As celebrações começam na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, com missa, santo terço e procissão. No sábado, dia 14 de maio, inicia a grandiosa quermesse da comunidade que também será realizada no dia 21 de maio.

A tradicional festa reúne moradores de Votuporanga e até de outros municípios, e oferece diversas opções saborosas no cardápio como: frango assado e recheado, pastel, espeto, batata frita, bebidas. Além da realização de bingo e leilão. Toda a verba arrecada será revertida em obras e o trabalho de evangelização da igreja.

A comunidade também preparou celebrações especiais para a data. Na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, data em que é celebrado o dia de Nossa Senhora de Fátima, tem missa a partir das 5h30, santo terço ao meio dia e 19h30 missa solene e procissão.

A Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima fica na rua Nelciades Oliveira, 298, bairro São João, em Votuporanga. Mais informações pelo telefone: (17) 3421-3003.

Programação:

Sexta, 13 de maio

– 5h30 – MISSA

– 12h00 – SANTO TERÇO

– 19H30 – MISSA SOLENE E PROCISSÃO

14 de maio (sábado) – a partir das 19h30 – Quermesse

21 de maio (sábado) – a partir das 19h30 – Quermesse