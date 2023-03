CATEDRAL NOSSA SENHORA APARECIDA – Leilão de Gado será dia 12 de março

Leilão será realizado no Centro de Eventos da Catedral a partir das 11h

A Catedral Nossa Senhora Aparecida-Catedral já está se preparando para a realização de mais um Leilão de Gado. O evento será realizado no dia 12 de março, domingo, no Centro de Eventos da Catedral, localizado na Rua São Paulo nº 3591, a partir das 11h. Acompanhando a tendência de leilões, o gado será apresentado de forma virtual aos participantes, gerando o menor transtorno possível aos animais.

A renda obtida com o Leilão de Gado será utilizada nas obras sociais e de manutenção da Paróquia. Quem deseja realizar a doação de gado ou fazer doações em dinheiro pode entrar em contato com a Secretaria Paroquial ou com membros da comunidade. Mais informações pelo tel: 3421-6245 ou 98114-4841. Prestigie mais este evento de nossa paróquia!