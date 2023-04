Morador de Jales fatura R$ 250 mil no Saúde Cap

Um morador de Jales faturou na manhã deste domingo, 2 de abril, R$ 250 mil no Saúde Cap.

De acordo com o sorteio, transmitido ao vivo, Gianluke, morador da Vila União, foi o contemplado com o prêmio principal. A vendedora pé quente foi a Zulmira, que vende os talões na rua 10 esquina com a 9, no centro de Jales.

SAÚDE CAP

O Saúde Cap é um Título de Capitalização de Pagamento Único, da Modalidade Filantropia Premiável, com atuação no estado de São Paulo. Além de proporcionar o direito de participação em sorteios ao subscritor, com o Saúde Cap você pode contribuir para o desenvolvimento e custeio do Hospital de Câncer de Barretos – Fundação Pio XII, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a promover saúde através de atendimento médico hospitalar qualificado em oncologia, de forma humanizada, em âmbito nacional.