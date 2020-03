Coronavírus: Votuporanga fiscalizará indústria e comércio e, quem desrespeitar normas será punido

O serviço é realizado pela Divisão de Fiscalização de Posturas da Secretaria da Fazenda de Votuporanga/SP.

Em entrevista na manhã desta terça-feira (24), na rádio Cidade FM o prefeito João Dado explicou que nesta semana, a Administração Municipal fiscalizará as indústrias de Votuporanga/SP, em relação ao Decreto 12.158 sobre normas a serem seguidas por conta do novo coronavírus.

Conforme Dado, o município realizará uma intensa fiscalização nas indústrias para verificar se elas estão respeitando as normas. “Realizaremos uma grande fiscalização nas grandes indústrias, e nós alertamos aos empresários que isso será feito e mais do que feito, serão punidos aqueles que não estiverem cumprindo com as normas do Decreto 12.158”, afirmou.

O serviço é realizado pela Divisão de Fiscalização de Posturas da Secretaria da Fazenda. O Decreto n°12.158 é de 19 de março de 2020.

No Artigo 7° consta recomendações ao comércio em geral, que deverá garantir a área mínima livre de dois metros quadrados por cliente dentro do estabelecimento, mediante a distribuição e controle de senhas.

Para indústrias, a recomendação do Decreto é a de que garantam distância mínima de um metro entre trabalhadores em seus postos de trabalho, inclusive durante as refeições. Para atividades do setor de prestação de serviços, em seu Artigo 8, o Decreto recomenda que seja garantida a área mínima livre de dois metros quadrados por cliente e entre funcionários.

Conforme Dado, neste momento é importante que “todos tenham consciência sobre o papel de cada um na adoção de medidas necessárias para proteger vidas humanas”. “Juntos, conseguiremos vencer essa batalha”, destacou.

FONTE: Informações | acidadevotuporanga.com.br